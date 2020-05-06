Коронавирусом в Украине заболели уже более 13 тыс. человек: ситуация в областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше тысячи случаев зафиксировали в трех областях

В Украине официально подтверждено более 13 тыс. случаев коронавируса, антилидером по числу инфицированных остается Черновицкая область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Сегодня утром Минздрав сообщил о 487 новых случаях болезни. По сравнению со вчерашним днем, прирост зараженных составил почти 25%. Накануне сообщалось о 366 инфицированных за сутки.

Общее число больных COVID-19 в Украине преодолело очередную психологическую отметку и достигло 13 184 пациентов.

Как выглядит ситуация в регионах:

Черновицкая область - 1985;

Киев - 1651;

Ивано-Франковская область - 1037;

Тернопольская область - 935;

Киевская область - 891;

Ровенская область - 787;

Закарпатская область - 572;

Днепропетровская область - 568;

Львовская область - 553;

Одесская область - 505;

Винницкая область - 472;

Житомирская область - 456;

Харьковская область - 403;

Кировоградская область - 402;

Волынская область - 359;

Черкасская область - 314;

Запорожская область - 298;

Полтавская область - 232;

Николаевская область - 165;

Херсонская область - 143;

Хмельницкая область - 134;

Сумская область - 130;

Донецкая область - 85;

Черниговская область - 65;

Луганская область - 42.

Вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19. В то же время, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.

Как известно, после 11 мая карантин в Украине ослабят. Украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.