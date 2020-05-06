Коронавирусом в Украине заболели уже более 13 тыс. человек: ситуация в областях

Больше тысячи случаев зафиксировали в трех областях
В Украине официально подтверждено более 13 тыс. случаев коронавируса, антилидером по числу инфицированных остается Черновицкая область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Сегодня утром Минздрав сообщил о 487 новых случаях болезни. По сравнению со вчерашним днем, прирост зараженных составил почти 25%. Накануне сообщалось о 366 инфицированных за сутки.
Общее число больных COVID-19 в Украине преодолело очередную психологическую отметку и достигло 13 184 пациентов.
Как выглядит ситуация в регионах:
Вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19. В то же время, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.
Как известно, после 11 мая карантин в Украине ослабят. Украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.