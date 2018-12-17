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Мінфін назвав кількість "євроблях" в Україні

Новини » Економіка    17.12.2018 - 12:13
Мінфін назвав кількість "євроблях" в Україні
Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінфін хоче отримати від розмитнення євроблях від 5 до 10 млрд грн

На початку листопада 2018 року  в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра фінансів Сергія Верланова для телепрограми "Перша Шпальта".

Як зазначив Верланов, у Мінфіні розраховують отримати від розмитнення "євроблях" від 5 до 10 млрд грн.

На його думку, встановлені законом умови розмитнення автомобілів, є ексклюзивними. "Ставки мита і акцизу знижені безпрецедентно. Звісно, є певна межа, коли розмитнення вживаного авто є економічно недоцільним. Як правило, це 13-20-річного віку автомобілі. Якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі України", - сказав заступник міністра.

Верланов також нагадав про те, що в законі є чітка норма, яка співвідноситься з Бюджетним кодексом і з законом про державний бюджет, за якою всі ці платежі підуть в Пенсійний фонд.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, першу "евробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.

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