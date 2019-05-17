Мінфін назвав фактори впливу на динаміку зарплат

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Конкуренція за трудові ресурси змушую роботодавців підвищувати зарплати

Темпи приросту реальної заробітної плати у березні 2019 року становили 12,5% р/р. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну (квітень 2019 року).

Як зазначається в повідомленні, чинниками зростання заробітної плати були підвищення мінімальної заробітної плати (на 12,1% р/р), поліпшення фінансового стану компаній, збільшення конкуренції за трудові ресурси через трудову міграцію до країн ЄС.

За підсумком березня 5 галузей із найбільшим розміром зарплати залишився без змін. Лідером за розміром заробітної плати залишається фінансова та страхова діяльність (20,5 тис грн за місяць). Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП 5 галузей продемонструвала сфера професійної, наукової та технічної діяльності - на 42,4%.

Лідером за розміром заробітної плати залишається м. Київ (16,2 тис грн за місяць). Найбільш динамічне зростання заробітних плат із ТОП 5 регіонів Донецька область на 27,3%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

У той же час в НБУ прогнозують, що темпи зростання номінальних заробітних плат в Україні в найближчі три роки впадуть нижче 10%.