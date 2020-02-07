Минфин начал подготовку бюджетной декларации на три года

Министерство разослало главным распорядителям инструктивное письмо
Министерство финансов Украины начало процесс подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается в сообщении, документ определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.
В прошлом месяце Министерство финансов направило всем главным распорядителям средств государственного бюджета инструктивное письмо по подготовке предложений к трехлетней бюджетной декларации. Предложения должны содержать:
"Указанная выше информация должна быть подана до 14 февраля 2020 года", - добавили в Минфине.
Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией в январе 2020 года.
Отметим, в мае 2019 года Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годов. Осенью 2019 года он был пересмотрен.