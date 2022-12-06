Мінфін Литви: "Аморально" для Угорщини блокувати угоду ЄС про фінансування України

Блокування Угорщиною угоди Європейського Союзу про багатомільярдну фінансову допомогу Україні у 2023 році, щоб домогтися схвалення плану відновлення Будапешта та грошей із бюджету ЄС, міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте вважає "аморальним".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Угорщина блокує план Євросоюзу щодо надання наступного року 18 млрд євро через бюджет ЄС фінансової допомоги Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, що покликана зробити виплати регулярними та передбачуваними, і дозволить українській владі заздалегідь розпланувати витрати.

За словами чиновників ЄС, для зняття вето Будапешт хоче, щоб Євросоюз схвалив його план (RRP) щодо витрачання 5,8 млрд євро із фонду відновлення ЄС після пандемії. Якщо до кінця року не буде схвалено, 70% готівки зникне.

Дипломати та офіційні особи ЄС кажуть, що Будапешт захоче, щоб міністри фінансів ЄС заморозили меншу суму коштів Євросоюзу для Угорщини, ніж 7,5 млрд євро, рекомендовані Єврокомісією минулого тижня.

Комісія рекомендувала міністрам заморозити кошти через побоювання, що вони будуть витрачені не за призначенням через невирішені проблеми з верховенством закону та корупцією на високому рівні в Угорщині. Будапешт заявляє, що вирішує проблеми, хоча деякі ще належить закрити.

"Йдуть дискусії про те, як вирішувати ці три питання: одне - верховенство права, інше -RRP, а третє - підтримка України. З боку Угорщини трохи аморально блокувати підтримку України та пов'язувати це з питаннями, які просто перебувають на іншому рівні", - зазначає Скайсте.

Глава Мінфіну Литви звертає увагу, що одне питання - мати план RRP та гроші на реформи, а інше питання - допомогти Україні, "яка страждає, воює і де гинуть люди".

"Ставити все на один рівень просто аморально", - переконана литовська міністерка.

У вівторок міністри фінансів ЄС після раунду переговорів голосуватимуть щодо рекомендацій Єврокомісії стосовно плану відновлення та заморожування коштів для Угорщини разом зі схемою фінансування ЄС для України.

Є ймовірність, що голосування з усіх цих питань відкладуть до наступного тижня і попросять Комісію надати короткий огляд останніх заходів, вжитих Угорщиною для вирішення проблем ЄС щодо верховенства закону та корупції.

Якщо огляд покаже, що Угорщина досягла значного прогресу, міністри можуть бути схильні скоротити суму грошей із бюджету ЄС, яку Комісія хоче заморозити, що стане перемогою Будапешта.

За словами Скайсте, якщо Угорщина продовжить блокувати фінансування України через бюджет ЄС, інші уряди Євросоюзу можуть погодитись надати гроші іншим способом, як вони зробили цього року.