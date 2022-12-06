Минфин Литвы: "Аморально" для Венгрии блокировать соглашение ЕС о финансировании Украины

Блокирование Венгрией соглашения Европейского Союза о многомиллиардной финансовой помощи Украине в 2023 году, чтобы добиться одобрения плана восстановления Будапешта и денег из бюджета ЕС, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает "аморальным".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Венгрия блокирует план Евросоюза по предоставлению в следующем году 18 млрд евро через бюджет ЕС финансовой помощи Украине, отражающей полномасштабную военную агрессию РФ, что призвано сделать выплаты регулярными и предсказуемыми, и позволит украинским властям заранее распланировать траты.

По словам чиновников ЕС, для снятия вето Будапешт хочет, чтобы Евросоюз одобрил его план (RRP) по расходованию 5,8 млрд евро из фонда восстановления ЕС после пандемии. Если к концу года не будет одобрено, 70% наличных исчезнет.

Дипломаты и официальные лица ЕС говорят, что Будапешт пожелает, чтобы министры финансов ЕС заморозили меньшую сумму средств Евросоюза для Венгрии, чем 7,5 млрд евро, рекомендованные Еврокомиссией на прошлой неделе.

Комиссия рекомендовала министрам заморозить средства по причине опасений, что они будут потрачены не по назначению из-за нерешенных проблем с верховенством закона и коррупцией на высоком уровне в Венгрии. Будапешт заявляет, что решает проблемы, хотя некоторые еще предстоит закрыть.

"Идут дискуссии о том, как решать эти три вопроса: один - верховенство права, другой - RRP, а третий - поддержка Украины. Со стороны Венгрии немного аморально блокировать поддержку Украины и связывать это с вопросами, которые просто находятся на другом уровне", - отмечает Скайсте.

Глава Минфина Литвы обращает внимание, что один вопрос - иметь план RRP и деньги на реформы, а другой вопрос - помочь Украине, "которая страдает, воюет и где гибнут люди".

"Ставить все на один уровень просто аморально", - убеждена литовский министр.

Во вторник министры финансов ЕС после раунда переговоров будут голосовать по рекомендациям Еврокомиссии по плану восстановления и замораживанию средств для Венгрии вместе со схемой финансирования ЕС для Украины.

Есть вероятность, что голосование по всем этим вопросам отложат до следующей недели и попросят Комиссию предоставить краткий обзор последних мер, принятых Венгрией для решения проблем ЕС в отношении верховенства закона и коррупции.

Если обзор покажет, что Венгрия добилась значительного прогресса, министры могут быть склонны сократить сумму денег из бюджета ЕС, которую Комиссия хочет заморозить, что станет победой Будапешта.

По словам Скайсте, если Венгрия продолжит блокировать финансирование Украины через бюджет ЕС, другие правительства Евросоюза могут согласиться предоставить деньги другим способом, как они сделали в этом году.