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В Європарламенті виступили проти виділення коштів ЄС уряду Орбана

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Угорщина, Вівторок 22 листопада 2022 00:44
В Європарламенті виступили проти виділення коштів ЄС уряду Орбана Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Антон Малиновський

Декілька депутатів Європарламенту виступили проти розблокування мільярдів євро для Угорщини, мотивуючи це тим, що прем’єр-міністр країни Віктор Орбан порушує демократичні норми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Так, наступного тижня Європейська комісія має схвалити виділення Угорщині коштів на суму в розмірі десятої частини від орієнтовного ВВП країни у 2022 році. Для цього уряд країни має зробити певні кроки щодо боротьби з корупцією та надати гарантії незалежності судової системи.

Проте деякі депутати виступили проти цього рішення - це були представники фракції соціалістів і демократів, ліберальної партії Renew і "Зелені". Вони вважають, що реформи уряду Орбана недостатні для забезпечення демократії.

"Уряд Угорщини не дотримується верховенства права. Правильне рішення - схвалити заморожування коштів", - сказав Ейдер Гардіасабаль Рубіал, соціал-демократ з Іспанії.

А Софія ін'т Вельд, голландський ліберал, заявила, що Орбан шантажує ЄС, блокуючи спільні рішення, що потребують одностайності: від мінімального глобального корпоративного податку до 18 мільярдів євро запланованої підтримки України, щоб допомогти їй боротися з Росією.

"Гроші мають бути заморожені раз і назавжди, це єдина мова, яку розуміє Орбан", - сказав Даніель Фройнд, німецький зелений і колишній активіст Transparency International.

Нагадаємо, що Орбан заявляв, що Угорщина не підтримає плану Європейського Союзу щодо виділення Україні великої фінансової допомоги наступного року.

Також раніше повідомлялось, що в Будапешті пройшли масові протести проти уряду Орбана.

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