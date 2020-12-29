Минфин в конце года занял еще 23,6 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 29 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 23,644 млрд грн (по курсу НБУ). Это несколько больше, чем на предыдущем аукционе (22,209 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 17.03.2021 на сумму 5,172 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,

с погашением 07.07.2021 на сумму 859 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых,

с погашением 01.12.2021 на сумму 5,772 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,70% годовых,

с погашением 15.06.2022 на сумму 991 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,75% годовых,

с погашением 15.02.2023 на сумму 653 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,85% годовых.

с погашением 01.11.2023 на сумму 611 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,00% годовых.

с погашением 22.05.2024 на сумму 104 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,15% годовых.

с погашением 26.02.2025 на сумму 325 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,00% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 31.03.2021 на сумму 322,9 млн долларов средневзвешенный уровень доходности составил 2,90% годовых.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

Напомним, на аукционе 15 декабря Минфин привлек в госбюджет рекордный объем средств - 51,439 млрд грн.