Минфин не исключает пересмотра макропоказателей госбюджета-2021

В Министерстве финансов не исключают пересмотра макропоказателей госбюджета на 2021 год. Цифры будут зависеть о развития экономики Украины.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Марченко, одобренный Кабмином проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.
"По состоянию на 14 сентября эти макропоказатели являются актуальными. И я не вижу оснований для того, чтобы они были изменены. Какая ситуация будет в конце октября - в начале ноября, будут ли основания их пересматривать, сейчас сказать не могу. Но исключать такую возможность также не могу", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 году.
Основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год:
Как сообщало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.