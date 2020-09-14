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Мінфін не виключає перегляду макропоказників держбюджету-2021

Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві фінансів не виключають перегляду макропоказників держбюджету на 2021 рік. Цифри будуть залежати від розвитку економіки України.

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Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Марченко, схвалений Кабміном проект заснований на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом у липні цього року.

"Станом на 14 вересня ці макропоказники є актуальними. І я не бачу підстав для того, щоб вони були змінені. Яка ситуація буде в кінці жовтня - на початку листопада, будуть підстави їх переглядати, зараз сказати не можу. Але виключати таку можливість також не можу", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 року.

Основні показники проекту державного бюджету на 2021 рік:

  • ВВП - 4,5 трлн грн;
  • Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%;
  • Доходи плануються на рівні - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року);
  • Витрати плануються на рівні - 1350 млрд грн;
  • Середньомісячна зарплата - 13,6 тис. грн;
  • Споживча інфляція - 7,3%;
  • Державний борг до ВВП - 64,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці липня Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

Прогноз погоди
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