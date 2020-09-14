Минфин не исключает пересмотра макропоказателей госбюджета-2021

Фото: Сергій Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Министерстве финансов не исключают пересмотра макропоказателей госбюджета на 2021 год. Цифры будут зависеть о развития экономики Украины.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Марченко, одобренный Кабмином проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"По состоянию на 14 сентября эти макропоказатели являются актуальными. И я не вижу оснований для того, чтобы они были изменены. Какая ситуация будет в конце октября - в начале ноября, будут ли основания их пересматривать, сейчас сказать не могу. Но исключать такую возможность также не могу", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 году.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год:

ВВП - 4,5 трлн грн;

Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;

Доходы планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);

Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн;

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн;

Потребительская инфляция - 7,3%;

Государственный долг к ВВП - 64,6%.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.