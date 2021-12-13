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Минфин не исключает пересмотр бюджета-2022 из-за инфляции

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 16:33
Минфин не исключает пересмотр бюджета-2022 из-за инфляции Фото: Минфин не исключает рост инфляции и пересмотр бюджета (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Государственный бюджет на 2022 года могут пересмотреть, если уровень инфляции будет выше прогнозируемого. Но предметно об этом можно будет говорить только после первых месяцев следующего года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году".

"При представлении в Верховной раде доработанного ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год Министерство финансов четко отмечало существование значительных рисков в следующем году", - отметил Минфин в комментарии РБК-Украине.

Среди рисков в министерстве называют неопределенность ситуации с пандемией COVID-19, волатильность мировых цен и потенциальное замедление экономики Китая, как и мировой. Однако предметно о пересмотре бюджета-2022 можно будет говорить лишь после первых месяцев следующего года.

Напомним, ранее РБК-Украина расписало основные показатели бюджета на 2022 год.

Также сообщалось, как в следующем году вырастут расходы на оборону.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году