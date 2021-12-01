Расходы на силовые ведомства выросли в бюджете-2022 ко второму чтению: кто получит больше
Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение на силовые ведомства. В целом расходы увеличены на 4,3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).
Согласно проекту, расходы общего фонда госбюджета расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2022 году составят 14,0 млрд гривен. Это на 3,5% больше, до первого чтения.
Кроме того, в проекте госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 132,0 млрд гривен, что на 1,9% больше, чем в первом чтении.
Расходы на НАБУ вырастут на 12,7% до 1,3 млрд гривен, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривен, на ГБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривен.
Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,1% до 88,3 млрд гривен.
Расходы на Управление государственной охраны и Бюро экономической безопасности останутся без изменений.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Доходы и расходы увеличены на 55 млрд гривен.