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Расходы на силовые ведомства выросли в бюджете-2022 ко второму чтению: кто получит больше

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Украина, Среда 01 декабря 2021 13:29
Расходы на силовые ведомства выросли в бюджете-2022 ко второму чтению: кто получит больше Фото: силовики получат надбавку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение на силовые ведомства. В целом расходы увеличены на 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Согласно проекту, расходы общего фонда госбюджета расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2022 году составят 14,0 млрд гривен. Это на 3,5% больше, до первого чтения.

Кроме того, в проекте госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 132,0 млрд гривен, что на 1,9% больше, чем в первом чтении.

Расходы на НАБУ вырастут на 12,7% до 1,3 млрд гривен, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривен, на ГБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривен.

Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,1% до 88,3 млрд гривен.

Расходы на Управление государственной охраны и Бюро экономической безопасности останутся без изменений.

Расходы на силовые ведомства выросли в бюджете-2022 ко второму чтению: кто получит больше

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Доходы и расходы увеличены на 55 млрд гривен.

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