ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінфін не виключає перегляд бюджету-2022 через інфляцію

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 16:33
Мінфін не виключає перегляд бюджету-2022 через інфляцію Фото: Мінфін не виключає зростання інфляції і перегляд бюджету (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Державний бюджет на 2022 роки можуть переглянути, якщо рівень інфляції буде вище прогнозованого. Але предметно про це можна буде говорити тільки після перших місяців наступного року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році".

"При поданні у Верховній раді доопрацьованого до другого читання проекту бюджету на 2022 рік Міністерство фінансів чітко відзначало існування значних ризиків наступного року", - зазначив Мінфін у коментарі РБК-Україна.

Серед ризиків у Міністерстві називають невизначеність ситуації з пандемією COVID-19, волатильність світових цін і потенційне уповільнення економіки Китаю, як і світової. Однак предметно про перегляд бюджету-2022 можна буде говорити лише після перших місяців наступного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало основні показники бюджету на 2022 рік.

Також повідомлялося, як наступного року зростуть витрати на оборону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Держбюджет
NEWS
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році