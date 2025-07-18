Мінфін готується закласти в бюджет України на 2026 рік сценарій продовження війни

Зикова нагадала, що проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки містить два припущення щодо видатків з бюджету - один у разі припинення війни до кінця 2025 року, другий - продовження війни. І Мінфін повинен обрати, який сценарій закласти в проєкт бюджет на 2026 рік.

"Безумовно, ми хочемо, і ми йдемо всі до того, аби була перемога і війна закінчилася якнайшвидше", - сказала вона.

За її словами, поточний сценарій програми з МВФ передбачає завершення війни до кінця року. Але обстріли з боку Росії, продовження активних бойових дій та деструктив щодо переговорів свідчать про небажання Росії завершувати війну.

"Якщо в найближчі тижні ситуація не змінюється, ми плануємо бюджет на 2026 рік, виходячи зі сценарію, що нам потрібно передбачити фінансування сил оборони на рівні не менше, ніж у 2025 році", - сказала Зикова.

Допомога партнерів

Заступниця міністра фінансів повідомила, що наразі Київ має запевнення від партнерів на 2026-2027 роки на 37,4 млрд доларів допомоги, включаючи фінансування за ERA loans за рахунок російських активів.

"Відповідно на 2026-2027 рік потреба в зовнішньому фінансуванні наразі є на рівні 37,4 млрд доларів", - сказала вона.

Зикова повідомила, що Мінфін проводить переговори з партнерами щодо цієї допомоги, у том числі з ЄС та МВФ на щоденній основі.