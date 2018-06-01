В Минфине допускают невыполнение плана поступлений от приватизации госимущества на 2018

В Минфине сомневаются, что смогут получить все 21,5 млрд грн от приватизации госимущества

План поступлений в госбюджет Украины от приватизации государственного имущества на 2018 год может быть не выполнен. Об этом в пятницу, 1 июня, в ходе открытых дебатов сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Получим ли мы все 21,5 миллиардов, которые стоят в бюджете, как поступления от приватизации? Думаю, что все - нет. В этой цифре однозначно есть доля риска", - сказала Маркарова.

При этом, она отметила, что важным является проведение двух-трех приватизаций, которые покажут потенциальным покупателям, что этот процесс проходит прозрачно и конкурентно.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. В перечень вошли 23 объекта большой приватизации.