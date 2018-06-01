Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минфине допускают невыполнение плана поступлений от приватизации госимущества на 2018

НовостиЭкономика    01.06.2018 - 19:50
Фото: Оксана Маркарова (youtube.com/idealist.media)
Фото: Оксана Маркарова (youtube.com/idealist.media)

В Минфине сомневаются, что смогут получить все 21,5 млрд грн от приватизации госимущества

План поступлений в госбюджет Украины от приватизации государственного имущества на 2018 год может быть не выполнен. Об этом в пятницу, 1 июня, в ходе открытых дебатов сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Получим ли мы все 21,5 миллиардов, которые стоят в бюджете, как поступления от приватизации? Думаю, что все - нет. В этой цифре однозначно есть доля риска", - сказала Маркарова.

При этом, она отметила, что важным является проведение двух-трех приватизаций, которые покажут потенциальным покупателям, что этот процесс проходит прозрачно и конкурентно.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. В перечень вошли 23 объекта большой приватизации.

ГФС продолжает оставаться в подчинении Минфина Кабмин планирует переподчинить себе ГФС
Теги публикации: Министерство финансов Украины, приватизация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top