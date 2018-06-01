У Мінфіні допускають невиконання плану надходжень від приватизації держмайна на 2018

У Мінфіні сумніваються, що зможуть отримати всі 21,5 млрд грн від приватизації держмайна

План надходжень до держбюджету України від приватизації державного майна на 2018 рік може бути не виконаний. Про це у п'ятницю, 1 червня, в ході відкритих дебатів сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Чи отримаємо ми всі 21,5 мільярдів, які стоять в бюджеті, надходження від приватизації? Думаю, що все - ні. У цій цифрі однозначно є частка ризику", - сказала Маркарова.

При цьому, вона зазначила, що важливим є проведення двох-трьох приватизацій, які покажуть потенційним покупцям, що цей процес проходить прозоро і конкурентно.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році. У перелік увійшли 23 об'єкта великої приватизації.