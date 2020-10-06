Минфин дал оценку возможных шоков для экономики Украины

Министерство финансов Украины назвало основные риски макроэкономической среды в 2021 году. Также проведена оценка их влияния на основные макроэкономические показатели.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, сравнение основных рисков, которые были определены прогнозом экономического и социального развития на 2020 - 2022 годы и прогноза на 2021 - 2023 годы, свидетельствует, что их перечень несколько изменился.

В частности, существенный негативный шок для экономики может быть вызван ухудшением условий внешнего финансирования и ростом безработицы. В то же время риск резкого роста цен на энергоносители (в частности, на нефть), который был актуален в предыдущем прогнозе, в краткосрочной перспективе является маловероятным.

Так, снижение объемов транзита природного газа из Российской Федерации по территории Украины (с 65 млрд кубометре в 2020 году до 40 млрд кубометров в 2021 году согласно условиям заключенного соглашения) оценивается в минус 0,6 п.п. от валового внутреннего продукта.

Согласно правительственному прогнозу, в 2021 году номинальный ВВП Украины составит 4 506 млрд грн.

Усиление гибридных угроз национальной экономике со стороны Российской Федерации приведет к потере 0,2 п. п.

Кроме того, формирование существенного дисбаланса на рынке труда, сокращение занятости оценивается в минус 1,1 п. п.

Дефицит внешнего финансирования и сужение доступа к международным рынкам капиталов - минус 0,7 п. п.

Получение низкого урожая зерновых культур - минус 0,9 п. п.

Как сообщало РБК-Украина, 29 июля Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Напомним, Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.