"Минеру" моста Метро может грозить пожизненное заключение, - Крищенко 

"Минеру" моста Метро может грозить пожизненное заключение. Об этом заявил заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что в отношении задержанного уже открыто уголовное дело.

"Возбуждено уголовное производство - приготовление к совершению террористического акта, задержанному грозит лишение воли вплоть до пожизненного", - заявил Крищенко.

Он добавил, что правоохранители установили личность задержанного. Им оказался бывший военнослужащий, который ранее был уволен.

"Три месяца назад у него изымалась взрывчатка. Мы были уверены, что его угрозы реальны", - сказал Крищенко.

По его словам, в спецоперации было задействовано 350 правоохранителей. Они не открывали огонь по злоумышленнику.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь сообщил, что мужчину задержали и отправили в отделение полиции. Также он отметил, что спецоперацию проводила спецподразделение КОРД под руководством Андрея Крищенко. Также Аваков заявил, что никто в результате происществия не пострадал.

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