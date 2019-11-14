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"Минера" киевского метро приговорили к 6 годам заключения

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 13:59
"Минера" киевского метро приговорили к 6 годам заключения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее фигурант дела уже был судим

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.

Как сообщается, в июле 2018 года мужчина сообщил на спецлинию "102" о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк", после чего туда вырушили специалисты для проверки. В результате врзывчатку не нашли.

Когда псевдоминера нашли, выяснилось, чт он уже был ранее судим за аналогичное преступление.

"Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленника признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании. И СБУ, и Нацполиция неоднократно заявляли, что большинство таких сообщений поступают из РФ или оккупированных территорий. Он также выступил за продажу сим-карт по паспорту.

Напомним, 13 ноября суд продлил на 2 месяца меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. В то же время подозреваемый может выйти под залог в размере 288 тысяч гривен.

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