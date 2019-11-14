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"Мінера" київського метро засудили до 6 років ув'язнення

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 13:59
"Мінера" київського метро засудили до 6 років ув'язнення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше фігурант справи вже був судимий

У Києві суд засудив до 6 років позбавлення волі чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у столичному метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, у липні 2018 року чоловік повідомив на спецлінію "102" про підготовку вибуху на станції метро "Гідропарк", після чого туди вырушили фахівці для перевірки. В результаті врзывчатку не знайшли.

Коли псевдомінера знайшли, з'ясувалося, шо він вже був раніше судимий за аналогічний злочин.

"Вироком Дніпровського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, вчинене повторно, та призначено остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов повідомив, що майже кожен день центральні станції столичного метро перекривається через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполіція неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ або окупованих територій. Він також виступив за продаж сім-карт за паспортом.

Нагадаємо, 13 листопада суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У той же час підозрюваний може вийти під заставу в розмірі 288 тисяч гривень.

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