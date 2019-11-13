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Баканов выступил за продажу сим-карт по паспорту

Новости » Политика     13.11.2019 - 19:30
Баканов выступил за продажу сим-карт по паспорту
Фото: Иван Баканов (УНИАН)

По словам Баканова, если карточка будет продана по паспорту, выйти на минера будет проще

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов выступил за продажу сим-карт по паспорту. Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".

По его словам, почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании. И СБУ, и Нацполиция неоднократно заявляли, что большинство таких сообщений поступают из РФ или оккупированных территорий.

"Что делает СБУ для уменьшения количества таких минирований и есть ли в планах изменить алгоритм реагирования на них? Ведь останавливая движение транспорта, создавая коллапс, мы лишь добавляем воодушевления таким минерам", - говорит Баканов.

Также он добавил, что с одной стороны, понимает, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, он даже не хочет представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Если хоть одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые.

"Большинство таких сообщений действительно поступает с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем будут по нраву: продавать сим-карты по паспорту. Если карточка будет продана за паспортом, выйти на минера будет проще", - добавляет он.

По его мнению, и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте.

Напомним, Баканов сообщил детали назначения на должность. По его словам, президент Владимир Зеленский сделал предложение возглавить СБУ сразу после второго тура президентских выборов.

Как сообщало РБК-Украина, Баканов сообщил о том, что верхушка Службы безопасности несвоевременно исполняла приказы после его вступления в должность. По его словам, со стороны сотрудников спецслужбы было сопротивление и саботаж.

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