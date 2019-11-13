Суд продлил арест "минеру" моста Метро в Киеве

Фото: спецоперация на мосту Метро (РБК-Украина)

Арест продлили до 12 января следующего года

Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу прокуратуры Киева Facebook.

Как сообщается, Днепровский районный суд принял решение о продлении ареста "минеру" моста Метро в Киеве. Белько будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый может выйти под залог в размере 288 тысяч гривен, однако по состоянию на 13 ноября залога не была внесена.

Напомним, 20 сентября Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Белько. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен. Народный депутат Яна Зинкевич, командир "КОРД" Николай Кованый и министр внутренних дел Арсен Аваков просили суд отпустить Белько на поруки, однако суд им отказал.

Как известно, 18 сентября Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. В ходе спецоперации Белько был задержан, полиция не обнаружила взрывоопасных предметов.