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Суд продлил арест "минеру" моста Метро в Киеве

Новости » Общество     13.11.2019 - 19:36
Суд продлил арест "минеру" моста Метро в Киеве
Фото: спецоперация на мосту Метро (РБК-Украина)

Арест продлили до 12 января следующего года

Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу прокуратуры Киева Facebook.

Как сообщается, Днепровский районный суд принял решение о продлении ареста "минеру" моста Метро в Киеве. Белько будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый может выйти под залог в размере 288 тысяч гривен, однако по состоянию на 13 ноября залога не была внесена.

Суд продлил арест &quot;минеру&quot; моста Метро в Киеве

Напомним, 20 сентября Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Белько. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен. Народный депутат Яна Зинкевич, командир "КОРД" Николай Кованый и министр внутренних дел Арсен Аваков просили суд отпустить Белько на поруки, однако суд им отказал.

Как известно, 18 сентября Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. В ходе спецоперации Белько был задержан, полиция не обнаружила взрывоопасных предметов.

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