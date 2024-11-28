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У Міненерго зробили заяву щодо масованої атаки по енергооб'єктах в Україні

Фото: Атака на енергооб'єкти України 28 листопада призвела до відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія 28 листопада здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури. Оцінка масштабів пошкоджень триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Міненерго.

"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Російська армія 28 листопада нанесла черговий удар по енергетиці України. Через це по всій Україні застосовані аварійні графіки відключення світла.

У Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без світла, у Волинській області - 215 тисяч абонентів без світла.

Як повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, ситуація в енергосистемі складна.

"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", - написав він.

Ситуація в енергетиці

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".

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Графіки відключення світлаВідключеня світла