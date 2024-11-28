У Міненерго зробили заяву щодо масованої атаки по енергооб'єктах в Україні

"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Російська армія 28 листопада нанесла черговий удар по енергетиці України. Через це по всій Україні застосовані аварійні графіки відключення світла.

У Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без світла, у Волинській області - 215 тисяч абонентів без світла.

Як повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, ситуація в енергосистемі складна.

"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", - написав він.