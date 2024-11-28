RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Минэнерго сделали заявление о массированной атаке по энергообъектам в Украине

Фото: Атака на энергообъекты Украины 28 ноября привела к отключениям света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Оценка масштабов повреждений продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Российская армия 28 ноября нанесла очередной удар по энергетике Украины. Поэтому по всей Украине применены аварийные графики отключения света.

Во Львовской области 523 тысяч абонентов остались без света, в Волынской области - 215 тысяч абонентов без света.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная.

"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – написал он.

Ситуация в энергетике

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения светаОтключения света