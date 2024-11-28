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Ситуація складна. Екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00, - YASNO

Четвер 28 листопада 2024 10:28
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Ситуація складна. Екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00, - YASNO Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру України в країні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається критичною.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"По всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Відбою поки нема. Деталей теж. Ситуація в енергосистемі складна", - заявив він.

За прогнозом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть до 20:00, однак це лише попередня оцінка. У таких умовах графіки стабілізаційних відключень не діють, але за можливості енергетики змінюватимуть групи споживачів. Критична інфраструктура забезпечена електропостачанням.

"Бережіть себе і вірте в наших енергетиків", - закликав Коваленко.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 28 листопада російські загарбники здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Миколаєві, Житомирі та інших містах.

Зокрема, були зафіксовані удари по інфраструктурі Шостки Сумської області, а в Києві, Кіровоградській та Чернігівській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

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