В Минэнерго уточнили план строительства блоков АЭС с помощью Westinghouse

Меморандум "Энергоатома" с американской компанией Westinghouse предусматривает строительство пяти энергоблоков на атомных станциях Украины. На действующих АЭС планируют достроить новые блоки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время вопросов правительства в парламенте, который транслировался на Youtube.
"Речь идет о строительстве блока на Хмельницкой АЭС, это как пилотный проект. И затем строительство еще четырех блоков на существующих станциях. Речь идет о двух блоках на Запорожской станции, Южно-Украинская, четвертый, и Ровенская, пятый", - сказал он.
Галущенко напомнил, что каждые десять лет проводится анализ и продление срока эксплуатации блоков на АЭС.
Напомним, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США "Энергоатом" подписал меморандум с американской Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков на атомных станциях Украины. Речь идет о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС (ХАЭС) как пилотного проекта и еще 4-х блоков. Стоимость проекта составит около 30 млрд долларов.