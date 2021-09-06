Американская компания поможет построить 5 блоков АЭС в Украине: что в планах

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США "Энергоатом" подписал меморандум с американской Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков на атомных станциях Украины. Исходя из заявления президента, речь идет о "совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС (ХАЭС) как пилотного проекта" и еще 4-х блоков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике ".

Учитывая, что документ до сих пор не опубликован, неясно, где именно и в какие сроки собираются строить эти блоки. Известно лишь, что стоимость проекта составит около 30 млрд долларов.

В Минэнерго на запрос издания повторили, что речь идет о 4-м блоке Хмельницкой АЭС. Об остальных блоках ничего неизвестно. Не смогли ответить на этот вопрос и в "Энергоатоме". Там сообщили РБК-Украина, что это могут быть как дополнительные блоки на некоторых станциях, так и новые блоки, которые могут построить взамен тех, которые вскоре отслужат свой срок.

Почти на каждой из четырех электростанций изначально по проекту планировалось строительство большего числа блоков, чем есть сейчас. К примеру, проект Запорожской АЭС предполагал 10 блоков, а сейчас работает 6, на Ровенской - 6 вместо нынешних 4. На некоторых станциях срок работы блоков продлевают, но рано или поздно нужно будет строить новые.

"По каждой станции мы будем выбирать, где будут лучшие экономические условия для строительства новых блоков. Будем предлагать рассматривать варианты. Но пока окончательного решения не принято", - заявили изданию в "Энергоатоме". Касаемо средств для реализации проекта, в компании сказали, что это могут быть и собственные вложения "Энергоатома", и кредиты, и инвестиции.

Проект по строительству новых блоков АЭС может оказаться весьма долгосрочным. К тому же пока нет предмета для детального обсуждения, поскольку договоренности между "Энергоатомом" и Westinghouse не более чем декларация о намерениях, говорит эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная. "Есть действующая энергостратегия Украины до 2035 года. Какие 5 блоков? Они не вписываются ни в какой официально принятый документ", - отметила собеседник.