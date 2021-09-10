У Міненерго уточнили план будівництва блоків АЕС за допомогою Westinghouse

Меморандум "Енергоатому" з американською компанією Westinghouse передбачає будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. На діючих АЕС планують добудувати нові блоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під години запитань уряду у парламенті, яка транслювалася на Youtube.
"Мова йде про побудову блоку на Хмельницькій АЕС, це як пілотний проект. І потім побудова ще чотирьох блоків на існуючих станціях. Мова йде про два блоки на Запорізькій станції, Південно-Українська, четвертий, і Рівненська, п'ятий ", - сказав він.
Галущенко нагадав, що кожні десять років проводиться аналіз і продовження терміну експлуатації блоків на АЕС.
Нагадаємо, в ході візиту президента України Володимира Зеленського в США "Енергоатом" підписав меморандум з американською Westinghouse про будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. Мова йде про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС (ХАЕС) як пілотного проекту і ще 4-х блоків. Вартість проекту складе близько 30 млрд доларів.