У Міненерго уточнили план будівництва блоків АЕС за допомогою Westinghouse

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під години запитань уряду у парламенті, яка транслювалася на Youtube .

"Мова йде про побудову блоку на Хмельницькій АЕС, це як пілотний проект. І потім побудова ще чотирьох блоків на існуючих станціях. Мова йде про два блоки на Запорізькій станції, Південно-Українська, четвертий, і Рівненська, п'ятий ", - сказав він.

Галущенко нагадав, що кожні десять років проводиться аналіз і продовження терміну експлуатації блоків на АЕС.