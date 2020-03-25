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Минэнерго усилило меры по обеспечению энергобезопасности на время ЧС

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 17:46
Минэнерго усилило меры по обеспечению энергобезопасности на время ЧС
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Оперативный штаб Минэкоэнерго организовал ежедневный мониторинг

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины усилило меры по обеспечению энергобезопасности на время режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указано, что оперативный штаб Минэкоэнерго организовал ежедневный мониторинг, обеспечивает меры для предотвращения распространения вирусной инфекции и вместе с правительственными агентствами и отраслевыми предприятиями готовит решение, чтобы ухудшение эпидемиологической ситуации не повлияло на энергетическую безопасность и защиту окружающей среды.

Заместитель министра энергетики Алексей Рябчин отметил, что при штабе в ежедневном режиме работают рабочие группы во главе с профильными заместителями министра, которые будут обеспечивать сотрудничество с отраслями. Они созданы, исходя из функционирования подсистем гражданской защиты: по нефтегазовой отрасли, электроэнергетическому и атомно-промышленному комплексу, угольно-промышленному комплексу, а также три подсистемы в сфере защиты окружающей среды: по мониторингу окружающей среды, противопаводковым и мерам против засухи и функционирования Чернобыльской зоны.

"Мы перевели все наши имеющиеся ресурсы на режим обеспечения надежности энергетической системы и охраны природы", - отметил Рябчин.

Напомним, чрезвычайная ситуация объявлена ​​по всей Украине на 30 дней Кабинетом министров Украины 25 марта 2020 года. Так, во время чрезвычайной ситуации власти и службы гражданской защиты будут работать усиленно и в специальном режиме. ЧС в Украине не предусматривает вмешательства государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада может назначить нового министра энергетики.

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