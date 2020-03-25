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Міненерго посилило заходи щодо забезпечення енергобезпеки на час НС

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 17:46
Міненерго посилило заходи щодо забезпечення енергобезпеки на час НС
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Оперативний штаб Мінекоенерго організував щоденний моніторинг

Міністерство енергетики та захисту довкілля України посилило заходи щодо забезпечення енергобезпеки на час режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Вказано, що оперативний штаб Мінекоенерго організував щоденний моніторинг, забезпечує заходи для запобігання поширенню вірусної інфекції та разом з урядовими агенціями та галузевими підприємствами готує рішення, щоб погіршення епідеміологічної ситуації не вплинуло на енергетичну безпеку і захист довкілля.

Заступник міністра енергетики Олексій Рябчин зазначив, що при штабі в щоденному режимі працюють робочі групи на чолі з профільними заступниками міністра, які забезпечуватимуть співпрацю з галузями. Вони створені, виходячи з функціонування підсистем цивільного захисту: щодо нафтогазової галузі, електроенергетичного та атомно-промислового комплексу, вугільно-промислового комплексу, а також три підсистеми у сфері захисту довкілля: щодо моніторингу довкілля, протипаводкових та заходів проти посухи та функціонування Чорнобильської зони.

"Ми перевели всі наші наявні ресурси на режим забезпечення надійності енергетичної системи та охорони природи", - зазначив Рябчин.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів Кабінетом міністрів України 25 березня 2020 року. Так, під час надзвичайної ситуації влади і служби цивільного захисту працюватимуть посилено і в спеціальному режимі. НС в Україні не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями або обмеження прав і свобод українців.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада може призначити нового міністра енергетики.

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