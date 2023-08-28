Міненерго: Україна готується пройти зиму без відключень світла, але є умова

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - заявив Галущенко.

За його словами, у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли відключення світла вводити не мають наміру.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", - додав міністр.

Удари росіян по енергосистемі

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою ціллю була енергосистема.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.

Раніше Міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.