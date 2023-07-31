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В Україні відновили майже всі ТЕС, пошкоджені ракетними ударами росіян

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 15:28
В Україні відновили майже всі ТЕС, пошкоджені ракетними ударами росіян Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні відновили практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян восени-взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій", - повідомив Кубраков.

Він сказав, що загалом з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%.

"Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році", - сказав міністр.

Кубраков упевнений, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня.

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, 30 липня президент України Володимир Зеленський провів в Івано-Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де засіданні розглянули підготовку до майбутньої зими.

У Міністерстві енергетики вважають, що цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону.

Водночас в Міненерго запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

Однак в "Укренерго" все ж радять українцям не поспішати позбуватися генераторів, які були куплені під час минулого опалювального сезону.

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