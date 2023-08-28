Минэнерго: Украина готовится пройти зиму без отключений света, но есть условие

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - заявил Галущенко.

По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов отключения света вводить не намерены.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", - добавил министр.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.