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Міненерго США вважає, що пандемія коронавірусу почалася через витік у Китаї, - WSJ

Фото: Міненерго США вважає, що пандемія коронавірусу почалася через витік у Китаї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство енергетики США вважає, що причиною початку пандемії COVID-19 став випадковий витік в одній з китайських лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як підкреслює видання, така версія початку пандемії від Міненерго США міститься в засекреченій розвідувальній доповіді, яку було надано Білому дому та ключовим членам Конгресу.

У WSJ зазначають, що позиція відомства змінилася, оскільки раніше воно не могло визначитися з тим, як саме виник вірус. Тепер Міненерго приєдналося до Федерального бюро розслідувань, яке має таку ж позицію щодо появи коронавірусу.

За інформацією видання, висновки міністерство зробило на основі нових розвідувальних даних. При цьому в доповіді наголошується, що рішення було винесене з "низькою мірою впевненості".

Офіційні особи поки що відмовляються розкривати інформацію про те, які саме розвіддані допомогли Міненерго винести таке рішення щодо появи пандемії.

У WSJ уточнюють, що співробітники розвідки все ще збирають інформацію про те, як виник Covid-19.

У виданні додали, що чотири американські інші відомства, а також національна розвідувальна група вважають, що це, швидше за все, результат природної передачі вірусу, а два ще не визначилися з відповіддю.

При цьому, незважаючи на відмінності у позиціях відомств, між ними є консенсус щодо того, що коронавірус не є результатом китайської програми з розробки біологічної зброї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що випадки зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (Omicron XBB.1.5) було зафіксовано вже у чотирьох областях України.

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