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Минэнерго США считает, что пандемия коронавируса началась из-за утечки в Китае, - WSJ

Фото: Минэнерго США считает, что пандемия коронавируса началась из-за утечки в Китае (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство энергетики США полагает, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка в одной из китайских лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как подчеркивает издание, такая версия начала пандемии от Минэнерго США содержится в засекреченном разведывательном докладе, который был предоставлен Белому дому и ключевым членам Конгресса.

В WSJ отмечают, что позиция ведомства изменилась, поскольку ранее оно не могло определиться относительно того, как именно возник вирус. Теперь Минэнерго присоединилось к Федеральному бюро расследований, у которого такая же позиция по появлению коронавируса.

По информации издания, выводы министерство сделало на основании новых разведывательных данных. При этом в докладе отмечается, что решение было вынесено с "низкой степенью уверенности".

Официальные лица пока отказываются раскрывать информацию о том, какие именно разведданные помогли Минэнерго вынести такое решение насчет появления пандемии.

В WSJ уточняют, что сотрудники разведки все еще собирают информацию о том, как именно возник Covid-19.

В издании добавили, что четыре американских других ведомства, а также национальная разведывательная группа считают, что это, скорее всего, результат естественной передачи вируса, а два еще не определились с ответом.

При этом, несмотря на различия в позициях ведомств, между ними есть консенсус относительно того, что коронавирус не является результатом китайской программы по разработке биологического оружия.

Напомним, ранее стало известно, что случаи заражения новым видом коронавируса "Кракен" (Omicron XBB.1.5) были зафиксированы уже в четырех областях Украины.

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