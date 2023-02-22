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Новий штам коронавірусу "Кракен" зафіксували вже у чотирьох областях України

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Україна, Середа 22 лютого 2023 19:12
Новий штам коронавірусу "Кракен" зафіксували вже у чотирьох областях України Фото: Новий штам коронавірусу "Кракен" зафіксували вже у чотирьох областях Українин (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Випадки зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (Omicron XBB.1.5) зафіксували вже у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

"Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення", - пояснила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медики не фіксують на території України нові штами COVID.

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