Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС під час обстрілів 28 вересня

У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, - у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.

Що цьому передувало

Сьогодні "Укренерго" повідомило, що вчора ввечері через російський обстріл була пошкоджена ТЕС в південному регіоні.

При цьому пізніше оператор виправив повідомлення, зазначивши, що було пошкоджено саме ТЕЦ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.