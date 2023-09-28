Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС під час обстрілів 28 вересня

Інформація про обстріл російськими окупантами української теплової електростанції в ніч на 28 вересня є неправдивою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, - у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.
При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.
Сьогодні "Укренерго" повідомило, що вчора ввечері через російський обстріл була пошкоджена ТЕС в південному регіоні.
При цьому пізніше оператор виправив повідомлення, зазначивши, що було пошкоджено саме ТЕЦ.
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