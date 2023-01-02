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У Міненерго розповіли, скільки ще в Україні світло буде за графіком

Фото: світло в Україні вимикатимуть до кінця опалювального сезону (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону 2023 року. Однак енергетики робитимуть все можливе, щоб їх контролювали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, працівники енергетичної інфраструктури роблять усе можливе, щоб графіки відключення електроенергії були контрольованими. Однак через "значні пошкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії" відключення відбуватимуться до кінця опалювального сезону.

"Основна наша мета - зробити, щоб відключення були плановими та прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу - дотримувалися графіків відключень", - сказав Галущенко.

Він також зазначив, що його відомство має низку рішень для подальшої безпеки як енергооб'єктів, так і технічного балансування системи.

Як повідомлялося, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи. Поки що вже відомо про збиток 22 цілей російських окупантів.

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Було введено аварійні відключення світла.

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