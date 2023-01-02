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В Минэнерго рассказали, сколько еще в Украине свет будет по графику

Фото: свет в Украине будут выключать до конца отопительного сезона (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать до конца отопительного сезона 2023 года. Однако энергетики будут делать все возможное, чтобы они были контролируемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По его словам, работники энергетической инфраструктуры делают все возможное, чтобы графики отключения электроэнергии были контролируемыми. Однако из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии" отключения будут происходить до конца отопительного сезона.

"Основная наша цель - сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения - соблюдали графики отключений", - сказал Галущенко.

Он также отметил, что его ведомство имеет ряд решений для дальнейшей безопасности как энергообъектов, так и технической балансировки системы.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 2 январязапустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы. Пока уже известно о сбитии 22 целей российских оккупантов.

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Были введены аварийные отключения света.

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