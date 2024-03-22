В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом
Через значні пошкодження внаслідок нічних обстрілів у Харкові без електропостачання залишились 600 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Як розповідає Міненерго, станом на 15:00:
- частково заживлено високовольтні лінії у низці областей, а також відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС;
- локалізовано пожежі на об'єктах генерації у кількох областях;
- попри значні пошкодження на ДніпроГЕС вдалось запустити в роботу частину обладнання. Наразі продовжується огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.
"Після проведення аварійних робіт заживлено споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області знято мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії", - додає пресслужба.
Мережеві обмеження продовжують діяти:
- в Одеській області - обмеження для більше 230 тисяч споживачів;
- в Дніпропетровській області - відключено 150 тисяч споживачів, обмеження діють для більше 10 тисяч;
- Хмельницькій області - без світла залишаються близько 2 тисяч споживачів.
"Найскладніша ситуація - у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста", - додає Міненерго.
Масована атака на Україну
У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:
- 55 "Шахедів";
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.
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