В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

Из-за значительных повреждений в результате ночных обстрелов в Харькове без электроснабжения остались 600 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Как рассказывает Минэнерго, по состоянию на 15:00:

частично заживлены высоковольтные линии в ряде областей, а также возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает ЗАЭС;

локализованы пожары на объектах генерации в нескольких областях;

несмотря на значительные повреждения на ДнепроГЭС, удалось запустить в работу часть оборудования. Сейчас продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

"После проведения аварийных работ запитаны потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба.

Сетевые ограничения продолжают действовать:

в Одесской области - ограничения для более 230 тысяч потребителей;

в Днепропетровской области - отключено 150 тысяч потребителей, ограничения действуют для более 10 тысяч;

Хмельницкой области - без света остаются около 2 тысяч потребителей.

"Самая сложная ситуация - в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа над запиткой критической инфраструктуры города", - добавляет Минэнерго.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.