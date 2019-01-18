В Минэнерго рассказали, как ТЭС Украины сократили потребление угля

Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Насалика, этого удалось достичь благодаря переоборудованию блоков теплоэлектростанций

Благодаря переоборудованию блоков теплоэлектростанций, ТЭС Украины сократили потребление антрацитового угля до 3,9 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина, начиная с 2016 года, сократила потребление антрацитовой группы угля с 10,5 до 3,9 миллиона тонн.

"Какой результат мы получили от того, что переоборудовали блоки ТЭС. Например, мы взяли государственную теплоэлектростанцию ​​ПАО "Центрэнерго". Если в 2016 году мы потребляли 2,2 миллиона тонн антрацитового угля, то уже в 2017-м это было 0,8, в 2018 - 0,4. А в прогнозном балансе и в структуре топлива самого "Центрэнерго" на 2019 год вообще не предусмотрено потребление антрацитовой группы угля. Вообще Украина, начиная с 2016 года, сократила потребление антрацитовой группы угля с 10,5 до 3,9 миллиона тонн", - сообщил Насалик.

Глава Минэнерго подчеркнул, у Украины есть проблемы с Луганской ТЭС.

"Да у нас есть проблемы, связанные с Луганской ТЭС, с поставкой туда электроэнергии. Россияне очень активно отреагировали на эту позицию. В прошлом году из-за недостатка антрацитового угля мы перешли на поставку газа на эту ТЭС. Но проблем в работе объединенной системы, я надеюсь, вы не почувствовали и не почувствуете", - добавил он.

По словам министра, процесс переоборудования блоков тепловых электростанций в Украине продолжается с 2016 года.

"На сегодняшний день нам удалось переоборудовать четыре блока Змиевской ТЭС и Трипольской ТЭС. Хочу поблагодарить ДТЭК, подключившийся к переоборудованию блоков. На сегодняшний день переоборудованы 7, 8, 9 блоки Приднестровской ТЭС", - сообщил Насалик.

По его словам, в 2019 году министерство планирует завершить переоборудование блоков еще трех ТЭС.

"На план 2019 года у нас еще предусмотрено полностью переоборудование 1-2 блоков Трипольской ТЭС, 10-го блока Днепроэнерго и 1-го блока Криворожской ТЭС. То есть, Украина за три года получила дополнительную мощность на газовой группе - почти 1 миллион 300 тысяч мегаватт, а за 2019 год ожидает еще дополнительно 1000 мегаватт, что сопоставимо с работой атомного блока", - добавил Насалик.

Напомним, в начале декабря 2018 года сообщалось, что за 10 месяцев 2018 года потребление угля на электростанциях выросло на 4,3%.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман рассказал о перспективах поставок угля из США. "Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не будем покрывать внутренний дефицит", - отметил премьер.

Добавим, с середине ноября в Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР. Судно с 50,5 тыс. тонн энергетического угля прибыло в порт "Южный", топливо было предназначено для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.