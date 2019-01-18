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У Міненерго розповіли, як ТЕС України скоротили споживання вугілля

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 12:55
У Міненерго розповіли, як ТЕС України скоротили споживання вугілля
Фото: Ігор Насалик (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Насалика, цього вдалося досягнути завдяки переобладнанню блоків теплоелектростанцій

Завдяки переобладнанню блоків теплоелектростанцій, ТЕС України скоротили споживання антрацитового вугілля до 3,9 млн тон. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна, починаючи з 2016 року, зменшила споживання антрацитової групи вугілля з 10,5 до 3,9 мільйона тон.

"Який результат ми отримали від того, що переобладнані блоки ТЕС. Наприклад, ми взяли державну теплоелектростанцію ПАТ "Центроенерго". Якщо в 2016 році ми споживали 2,2 мільйона тон антрацитового вугілля, то вже у 2017-му це був 0,8, у 2018 - 0,4. А в прогнозному балансі і в структурі палива самого "Центренерго" на 2019 рік взагалі не передбачене споживання антрацитової групи вугілля. Взагалі Україна починаючи з 2016 року зменшила споживання антрацитової групи вугілля з 10,5 до 3,9 мільйона тон", - повідомив Насалик.

Глава Міненерго підкреслив, що Україна має проблеми із Луганською ТЕС.

"Так у нас є проблеми, які пов’язані із Луганською ТЕС, з поставкою туди електроенергії. Росіяни дуже активно відреагували на цю позицію. У минулому році за нестачею антрацитового вугілля ми перейшли на постачання газу на цю ТЕС. Але проблем у роботі об’єднаної системи, я сподіваюсь, ви не відчули і не відчуєте", - додав він.

За словами міністра, процес переобладнання блоків теплових електростанцій в Україні триває з 2016 року.

"На сьогоднішній день нам вдалося переобладнати чотири блоки Зміївської ТЕС і Трипільської ТЕС. Хочу подякувати ДТЕК, який підключився до переобладнання блоків. На сьогоднішній день переобладнані 7, 8, 9 блоки Придністровської ТЕС", - повідомив Насалик.

За його словами, у 2019 році міністерство планує завершити переобладнання блоків ще трьох ТЕС.

"На план 2019 року у нас ще передбачено повністю переобладнання 1-2 блоків Трипільської ТЕС, 10-го блоку Дніпроенерго і 1-го блоку Криворізької ТЕС. Тобто, Україна за три роки отримала додаткову потужність на газовій групі - майже 1 мільйон 300 тисяч мегават, а за 2019 рік очікує ще додатково 1000 мегават, що співмірно із роботою атомного блока", - додав Насалик.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року повідомлялося, що за 10 місяців 2018 року споживання вугілля на електростанціях виросло на 4,3%.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман розповів про перспективи поставок вугілля зі США. "Ми говорили про цілий спектр нашої співпраці в енергетичному секторі. Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки не будемо покривати внутрішній дефіцит", - зазначив прем'єр.

Додамо, з середини листопада в Україну прибула чергова партія вугілля з ПАР. Судно з 50,5 тис. тонн енергетичного вугілля прибуло в порт "Південний", паливо було призначене для Дарницької і Чернігівської ТЕС.

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Теми: Засідання Ради
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