В Минэнерго рассказали, как будут противостоять "Северному потоку-2"

По мнению Галущенко, то, что происходит с рыночной ценой на газ в Европе, является следствием того, что делает Россия для завершения строительства газопровода.

"Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, это вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% - это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к "Северному потоку" - это одно направление", - сказал министр.

Второе направление противостояния - возвращение к идее консорциума по поводу газотранспортной системы, чтобы обеспечить транзит по территории Украины.

"Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение - это разные вещи", - отметил Галущенко.

Глава Минэнерго заверил, что власть будет и впредь противостоять реализации этого проекта. Также Украина будет рассматривать, "кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы".