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У Міненерго розповіли, як будуть протистояти "Північному потоку-2"

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проекту з будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". За словами міністра, є кілька напрямків протистояння.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній раді.

На думку Галущенка, те, що відбувається з ринковою ціною на газ в Європі, є наслідком того, що робить Росія для завершення будівництва газопроводу.

"Що ми будемо робити? Є декілька напрямків. По-перше, це питання не закрите. Є приклад Opal, коли його ввели і насправді він працює лише на 50% - це теж є опція про те, що нам треба вимагати застосовування європейського законодавства до "Північного потоку" - це один напрямок", - сказав міністр.

Другий напрямок протистояння - повернення до ідеї консорціуму стосовно газотранспортної системи, щоб забезпечити транзит територією України.

"Тому що, вибачте, обіцянки про те, що договір буде виконуватись, і їх виконання - це різні речі", - зазначив Галущенко.

Глава Міненерго запевнив, що влада буде і надалі протистояти реалізації цього проекту. Також Україна буде розглядати, "кого можна залучити з партнерів для того, щоб забезпечити функціонування вітчизняної системи".

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вимоги української сторони щодо запуску газопроводу "Північний потік-2" суперечать принципам ринкової економіки.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Президент Володимир Зеленський у черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

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МинэнергоПівнічний потік-2Германа Галущенко