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Противоречит рынку: в РФ отреагировали на условие Украины по "Северному потоку-2"

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Москва, Четверг 17 июня 2021 17:29
Противоречит рынку: в РФ отреагировали на условие Украины по "Северному потоку-2" Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

Требования украинской стороны по запуску газопровода "Северный поток-2" противоречат принципам рыночной экономики. И условия нужно обсуждать со сторонами этого проекта.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения", - ответила она.

По ее словам, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.

"Я хотела бы напомнить и господину (министру иностранных дел Украины, - ред.) Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют", - добавила Захарова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" и возможных компенсаций.

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Российская Федерация газопровод Северный поток-2
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