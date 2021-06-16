Зеленский о компенсации за "Северный поток-2": Украина в любом случае против

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против запуска газопровода " Северный поток-2 ". Он выступает за прекращение войны на Донбассе и стабильность в стране.

Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press

В качестве компенсации он видит прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории страны.

"А когда мы говорим "стабильность" - это и геополитическая стабильность и устойчивое прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность", - уточнил Зеленский.

По его словам, Украина будет "бороться, несмотря ни на что, за государственность и против "Северного потока - 2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет".