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Зеленский о компенсации за "Северный поток-2": Украина в любом случае против

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 12:24
Зеленский о компенсации за "Северный поток-2": Украина в любом случае против Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против запуска газопровода "Северный поток-2". Он выступает за прекращение войны на Донбассе и стабильность в стране.

Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press

В качестве компенсации он видит прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории страны.

"А когда мы говорим "стабильность" - это и геополитическая стабильность и устойчивое прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность", - уточнил Зеленский.

По его словам, Украина будет "бороться, несмотря ни на что, за государственность и против "Северного потока - 2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет".

Напомним, глава МИД Украины Кулеба назвал единственное условие для запуска "Северного потока-2", на которое согласится Украина.

Ранее в Госдепе США заявили РБК-Украина, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

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