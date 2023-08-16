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Міненерго: у ПСГ України закачано 600 млн кубометрів газу трейдерів ЄС

Фото: Герман Галущенко, голова Міненерго України (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна вже закачала до підземних газосховищ станом на сьогодні близько 600 мільйонів кубометрів газу європейських трейдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі Bloomberg.

Чиновник зазначив, що Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів куб. метрів.

"Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть незважаючи на війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - сказав він.

Також глава Міненерго наголосив, на тлі значної заповненості європейських газосховищ, використання українських ПСГ "грає значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту загалом".

Галущенко нагадав, що у газових сховищах України європейські партнери можуть зберігати до 15 млрд куб. м.

Українські ПСГ

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі (понад 31 млрд кубометрів). Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше Кабмін України затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.

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Герман ГалущенкоМинэнергоГаз