Недосяжні для обстрілів: резерви нафти та газу в Україні зберігатимуть у підземних сховищах

Кабінет міністрів України затвердить перелік підземних споруд, де будуть зберігатимуться енергетичні ресурси. Вони будуть недосяжні для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду .

Як зазначив прем’єр, одне зі стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема енергетичних ресурсів.

"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - сказав Шмигаль.